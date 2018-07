Man valt passagiers aan op Duitse bus: minstens zes gewonden

Er zijn minstens zes busreizigers gewond geraakt in het Duitse Lübeck nadat ze door een man met een mes werden aangevallen, zo melden Duitse media. De dader, een dertiger met Iraanse roots, werd opgepakt, aldus de lokale politie.

Voorlopig is er nog niet veel duidelijk over de gewelddaad. De dader werd opgepakt, maar over zijn motief werd nog niet gecommuniceerd. Het gaat het om een dertiger met Iraanse roots, die gewapend was met een keukenmes. Hij zou ook een smeulende rugzak in de bus hebben achtergelaten, maar die kon snel worden geruimd.

De chauffeur zou al rijdend de deuren van zijn bus hebben geopend, zodat de reizigers aan de aanvaller konden ontsnappen. “Ze sprongen uit de bus en schreeuwden.”, aldus ooggetuige Lothar H. “Het was verschrikkelijk om te zien.”

Ondertussen heeft ook een van de passagiers van de bus al een getuigenis afgelegd. “Een van de slachtoffers had net zijn plaats aangeboden aan een oudere vrouw, toen hij in de borst werd gestoken.”

Er zouden minstens zes gewonden gevallen zijn, aldus Bild. Sommige bronnen hebben het over een dode, maar dat wordt ontkend door de politie. “Niemand verkeert in levensgevaar”, zo luidt het.

De politie kwam massaal ter plaatse, de omgeving werd afgezet.