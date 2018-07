Vrouw uit Wilrijk, die aanslag wilde plegen in Frankrijk, blijft aangehouden

Antwerpen / Wilrijk - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van Nasimeh N., de vrouw van Iraanse origine uit Wilrijk die samen met haar partner een aanslag zou willen plegen hebben op een conferentie in Frankrijk.

Het stel werd op 30 juni tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De twee dertigers zouden later die dag een aanslag willen plegen hebben op een conferentie van de Iraanse oppositiepartij MEK (les Moudjahidines du Peuple Iranien) in Villepinte, nabij Parijs. Er werden daar 25.000 mensen verwacht, onder wie de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Newt Gingrich en de voormalige burgemeester van New York Rudy Giuliani.

Het stel werd aangehouden voor poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hun aanhouding werd twee weken geleden bevestigd door de raadkamer, maar beiden gingen in beroep tegen die beslissing.

Nasimeh N. is vrijdag voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschenen. Haar advocaat Johan Platteau wilde na afloop geen commentaar geven. De KI besliste dat de vrouw in de cel moet blijven. Haar man Amir S. verschijnt dinsdag voor de KI.

In het onderzoek naar de verijdelde aanslag volgden nog twee aanhoudingen in Frankrijk en Duitsland. Een van hen is een Iraans diplomaat bij de Oostenrijkse ambassade in Wenen die de opdrachtgever van het stel uit Wilrijk zou zijn. Hij zou hen ook de springstof bezorgd hebben.

