WhatsApp voert wereldwijde beperking in (na reeks moorden in India)

Binnenkort zal je WhatsApp-berichten nog maar naar twintig contactpersonen kunnen doorsturen. De berichtendienst, die in 2014 voor 16 miljard euro gekocht werd door Facebook, wil daarmee de verspreiding van haatberichten beperken. De beslissing werd genomen na talloze lynchpartijen in India.

De voorbije twee maanden alleen werden in India meer dan twintig moorden gepleegd op basis van geruchten die verspreid waren via WhatsApp. Het ging dan om burgers die het recht in eigen handen namen en vermeende daders van kinderontvoeringen om het leven brachten. Na onderzoek bleken de beschuldigingen vaak foutief te zijn, maar toen was het kwaad al geschied.

Om die moorden - en andere haatmisdrijven - tegen te gaan, voert WhatsApp nu een wereldwijde beperking in. Berichten kunnen nog maximaal naar twintig contactpersonen worden doorgestuurd. Tot nu was dat nog meer dan 250, een maximum dat gebruikers maar zelden bereikten. In India, het land waar volgens Facebook het meeste berichten, foto’s en video’s worden gedeeld, is het zelfs beperkt tot vijf contactpersonen. Daarnaast verwijdert WhatsApp ook de “Quick Forward”-functie, dat is de knop die verschijnt naast foto’s, video’s en linkjes waardoor je een bericht makkelijker kan doorsturen.

“We zijn geschokt door het geweld in India en daarom voeren we een aantal productwijzigingen door”, aldus een woordvoerder van de berichtendienst. “We willen de problematiek van haatberichten aanpakken. Een uitdaging die een gezamenlijke actie vereist van de gemeenschap, van de regering en van de technologiebedrijven.”