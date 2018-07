Inter Milaan weet nog steeds niet hoe lang het Nainggolan moet missen

Radja Nainggolan sukkelt met een spierblessure in de linkerdij. Dat laat zijn club Inter Milaan vrijdag weten op de teamwebsite. Hoe lang de gewezen Rode Duivel out is, weet de club nog niet.

“El Ninja” kwetste zich woensdag in de oefenpartij tegen het Zwitserse Sion. Hij werd toen na 24 minuten vervangen. Xian Emmers, zoon van oud-international Marc Emmers, kwam hem vervangen.

Nainggolan onderging een medisch onderzoek in het Istituto Clinico Humanitas in Rozzano. Daaruit bleek dat de rectus femoris is geraakt, een spier aan de voorzijde van het dijbeen. Hoelang de middenvelder buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk.

De 30-jarige Nainggolan maakte deze zomer de overstap van AS Roma en moet bij Inter de nieuwe patron op het middenveld worden. De Nerazzurri werden vorig seizoen vierde in de Serie A (net achter Roma) en zijn geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.