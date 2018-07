Dokters laten hem aan zijn lot over, maar George (18) voelde het aan op festival: “Help me! Ik ben aan het sterven”

“Help me! Ik denk dat ik aan het sterven ben.” Dat schreef de 18-jarige George Zographou in zijn laatste berichtje naar zijn vrienden vanuit het Boardmaster Festival in Cornwall. De dokters op het terrein hadden de tiener nochtans gezegd dat het “niets ernstig was”, toen hij ziek bij hen kwam aangestrompeld. Even later viel de jongeman in een coma, om niet meer wakker te worden. Nu eist de familie van de tiener een onderzoek naar de artsen op de wei, die volgens de naasten van George zijn leven hadden kunnen redden.

Het had een heerlijke tijd moeten worden voor de jongen uit Bristol. Maar van zodra hij op het muziekfestival was aangekomen ging het mis. Nog voor hij zijn eerste pintje kon drinken, belandde hij ziek in zijn tent. Al het plezier bleek al snel van de baan, toen hij maar bleef overgeven en beefde van de koude. Op zijn benen staan was geen optie meer, alleen door te kruipen op zijn handen en knieën kon hij zich nog zonder hulp verplaatsen. Totdat een team van de beveiliging de jongen zag en een medische ploeg op hem afstuurde.

Geen ambulance, maar een taxi

Maar echt zorgen maakten de artsen zich niet, zelfs niet na een telefoontje van zijn moeder, die vertelde hoe angstig haar zoon had gebeld. Ze gaven hem morfine en wuifden de klachten van zijn lage bloeddruk en hoge hartslag weg met een diagnose van “dehydratatie” en “een stressfactuur op de linkervoet waardoor hij niet kon staan”. Ook al werd de tiener steeds agressiever en onrustiger, niemand besefte dat er meer aan de hand was.

Georges mama was ondertussen echter doodongerust. Opnieuw belde ze de medische ploeg om te vragen of ze hem naar het ziekenhuis konden sturen. Maar de arts zag daar het nut niet van in. “Dit is geen noodgeval, als hij naar het ziekenhuis wil, dan zal hij een taxi moeten nemen”, zou de dokter gezegd hebben. Smeken hielp niet, en ze sprong zelf de wagen in, om haar zoon zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te kunnen brengen.

Maar daar arriveerden ze te laat. De jongen, die ondertussen naar een andere ziekentent gebracht was, had het bewustzijn verloren. Het team dat de opdracht gekregen had om hem in de gaten te houden, dacht dat George gewoon in slaap gevallen was. Niets bleek minder waar: de jongen was ondertussen weggegleden in een coma waar hij nooit meer uit zou ontwaken. Enkele minuten later kreeg de achttienjarige een hartstilstand op de vloer van de tent.

Toen de artsen dat zagen, stuurden ze hem toch nog snel met de ambulance naar het ziekenhuis. Maar alle hulp kwam te laat. Vijf dagen later stierf hij, aan de gevolgen van meningitis of een hersenvliesontsteking.

Eis naar onderzoek

Een natuurlijke dood, zo schreef de lijkschouwer in zijn rapport. Een verder onderzoek hoeft er volgens de expert niet te komen, maar daar is Georges familie het absoluut niet mee eens. Zij willen weten waarom de artsen niet ingrepen en of een andere beslissing zijn leven had kunnen redden. “Wij eisen dat er een hoorzitting komt. Als familie willen we weten wat er exact met George gebeurd is”, aldus moeder Elaine in de Bristol Post. “Alleen zo zullen we het kunnen afsluiten.”

Ze blijven immers met heel veel vragen achter. “Als hij een breuk had aan zijn voet zoals de dokters eerst dachten, waarom gaf hij dan over? Waarom viel hij dan in slaap en werd hij steeds angstiger? En waarom zagen de artsen die opvallende symptomen niet?” vraagt ze zich af. Minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt heeft alvast zijn verontschuldigingen aangeboden en is een sensibiliseringscampagne rond de symptomen van meningitis gestart.

De festivalorganisator zelf schuift echter alle schuld van zichzelf en het team af. Volgens hem is de jongeman “grondig onderzocht door een eersteklas medisch team met goedopgeleide en ervaren professionals”. George zou “geen enkel symptoom van meningitis of sepsis hebben vertoond en zelf gevraagd hebben om niet naar het ziekenhuis te moeten”. George zijn familie reageert echter teleurgesteld: “Help ons met dit onderzoek, want met die informatie kunnen we misschien levens redden in de toekomst”, besluiten ze.