Verschillende gewonden door daad van geweld op een lijnbus in Duitsland

Bij een daad van geweld op een lijnbus zijn vrijdag in de Duitse stad Lübeck verschillende gewonden gevallen. Over de aard van de verwondingen kon de politie in de namiddag nog geen bijzonderheden meedelen. De dader werd gevat. De krant Lübecker Nachrichten maakt op haar website gewag van veertien gewonden, twaalf licht- en twee zwaargewonden. Volgens een politiewoordvoerder zijn er zeker geen doden gevallen. Nadere details werden niet genoemd. De omgeving aan een bushalte in de wijk Kücknitz werd afgesloten.