Paus aanvaardt ontslag Hondurese bisschop, beschuldigd van misbruik

Paus Franciscus heeft vrijdag het ontslag aanvaard van Juan José Pineda, hulpbisschop van Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Zijn naam viel in verscheidene affaires.

“De paus heeft het aanbod van Mgr. Juan José Pineda aanvaard afstand te doen van de post van hulpbisschop van het aartsbisdom Tegucigalpa (Honduras)”, deelde de persdienst van het Vaticaan mee.

Volgens het Amerikaanse weekblad National Catholic Register werd Pineda (57) in maart door vroegere seminaristen beschuldigd van “ernstig seksueel wangedrag”. De feiten zouden zich “in het begin van dit decennium” hebben afgespeeld, in een periode dat de prelaat lesgaf aan het aartsbisschoppelijke seminarie.

Pineda werd als de rechterhand van de Hondurese kardinaal Oscar Maradiaga beschouwd, een van de nauwste raadgevers van paus Franciscus. Zo staat Maradiaga aan het hoofd van C9, de raad van kardinalen die de paus helpt om het Vaticaan te hervormen.

In december 2017 werd Pineda door het Italiaanse weekblad L’Espresso in opspraak gebracht vanwege “mysterieuze uitgaven die mogelijk met geld van de plaatselijke kerk gedaan werden, met name voor kostbare geschenken voor een dichte vriend”