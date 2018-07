Ook 15 gemeentes in Vlaams-Brabant krijgen verbod op waterverspilling: hier mag men gazon niet meer besproeien

Leuven - De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat onnodig waterverbruik verbiedt in vijftien gemeenten in de provincie. Verspilling van leidingwater wordt daar verboden vanaf maandag 23 juli. Dat meldt de provincie Vlaams-Brabant vrijdag.

De aanhoudende droogte kan de drinkwaterbevoorrading bemoeilijken, stelt het provinciebestuur. Het politiebesluit is van kracht in Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Het geldt tot het verbod wordt opgeheven. De betrokken gemeenten worden van drinkwater voorzien vanuit zones die grotendeels in de provincie Oost-Vlaanderen liggen. De waterreserves van die bevoorradingsgebieden staan onder druk.

Vanaf maandag is het verboden om water van het publieke leidingnet te gebruiken voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels, sportterreinen, velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen. Uitzondering wordt gemaakt voor activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. Het verbod geldt voorts voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen. Ook het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers mag niet meer, met uitzondering van gespecialiseerde ondernemingen of in het geval van een vergunning. Het (bij)vullen van particuliere zwem- en plonsbaden (groter dan honderd liter), vijvers en fonteinen valt eveneens onder de verbodsmaatregel.

Inwoners die zich niet aan het verbod houden, riskeren een geldboete van 26 tot 200 euro en/of een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen.