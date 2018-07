Van Man City tot Real Madrid en Bayern: grote namen maar wat voor beest is die International Champions Cup?

Vrijdag gaat de zesde editie van de ICC van start, de International Champions Cup. Pas op 11 augustus eindigt dat prestigieuze voorbereidingstoernooi waaraan zowat elke Europese topclub deelneemt. Hoor je het in Keulen donderen? Geen nood!

De eerste editie van de ICC vond plaats in 2013 in de Verenigde Staten. De voorbije twee edities werden clubs verdeeld over drie regio’s. In 2016 werd er gespeeld in de VS, China en Australië. In 2017 trok de ICC naar de VS, China en Singapore. Dit jaar worden er geen Chinese wedstrijden gespeeld. China is vervangen door Europa met wedstrijden in Zweden, Polen, Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Spanje.

In Europa en Singapore zullen er tien wedstrijden gespeeld worden, in de VS zeventien. Goed voor een totaal van 27 wedstrijden dus. Elke deelnemer zal drie wedstrijden spelen en er zal in tegenstelling tot de voorbije edities slechts één “kampioen” zijn. Voorheen werd er per locatie een winnaar gekroond.

De volgende achttien clubs nemen deel:

VERENIGDE STATEN

AC Milan

Barcelona

Bayern

Benfica

Borussia Dortmund

Juventus

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Roma

Tottenham

EUROPA

Arsenal

Atlético Madrid

Bayern

Benfica

Chelsea

Inter

PSG

SINGAPORE

Arsenal

Atlético Madrid

Chelsea

PSG

Foto: EPA-EFE

Programma

Het Amerikaanse toernooi vindt plaats tussen 20 juli en 7 augustus. Een wedstrijd tussen Manchester City en Borussia Dortmund in Chicago is de opener. In Europa wordt er gespeeld tussen 21 juli en 11 augustus. Bayern- PSG in Klagenfurt opent daar de debatten. In Singapore wordt er gespeeld tussen 26 juli en 30 juli, met Atlético - Arsenal als eerste match.

Vorig jaar won Barcelona nadat het Juventus, Manchester United en Real Madrid versloeg in drie wedstrijden op Amerikaanse bodem. Inter won het toernooi in Singapore na zeges tegen Bayern en Chelsea. In China werd er geen winnaar gekroond aangezien niet alle teams even vaak speelden.

Een greep uit de topwedstrijden:

25 juli: Juventus - Bayern (Philadelphia)

25 juli: Man City - Liverpool (East Rutherford)

28 juli: Man United - Liverpool (Ann Arbor)

28 juli: Bayern - Man City (Miami Gardens)

28 juli: Barcelona - Tottenham (Pasadena)

28 juli: Chelsea - Inter (Nice)

28 juli: Arsenal - PSG (Singapore)

30 juli: PSG - Atlético (Singapore)

31 juli: Man United - Real (Miami Gardens)

1 augustus: Arsenal - Chelsea (Dublin)

4 augustus: Real - Juventus (Landover)

11 augustus: Atlético - Inter (Madrid)