Alles over de Rode Duivels, geen woord over zijn kwelduivels: onze royaltywatcher fileert de speech van koning Filip

Een dag voor de nationale feestdag, tegelijk zijn vijfde verjaardag op de troon, heeft koning Filip het land toegesproken. Hij had alle lof voor de Rode Duivels, die hij als voorbeeld voor alle Belgen ziet. Maar hij zweeg over zijn kwelduivels: prins Laurent en koning Albert. Dit is wat onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opviel in de 21 juli-toespraak van Filip. “Hij krijgt misschien een voldoende als staatshoofd, maar als familiehoofd heeft hij nog veel werk voor de boeg.”