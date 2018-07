Rusland wil stewards straffen die Pussy Riot niet stopten

De Russische autoriteiten willen de stewards die afgelopen zondag tijdens de finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) een veldbestorming van leden van de punkrockband Pussy Riot niet konden verhinderen, een straf opleggen. Dat heeft Alexei Sokorin, hoofd van het organisatiecomité, vrijdag bekendgemaakt.

“De stewards hebben op een niet-professionele manier gehandeld maar we beschuldigen hen niet van iets extreems”, verduidelijkte Sokorin. Wat de sanctie precies zal inhouden preciseerde hij niet.

Vier personen, gekleed in wat leek op een oud Russisch politie-uniform, liepen vroeg in de tweede helft op het veld. Een van hen deed een high five met de Franse aanvaller Kylian Mbappé. Het viertal werd door stewards snel van het terrein gehaald. Later eiste Pussy Riot de veldbestorming op, als een aanklacht tegen het politieke beleid in Rusland. De actievoerders riskeren tot 15 dagen gevangenis.