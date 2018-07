De nationale feestdag moest dé dag van koning Filip worden. Prins Laurent besliste daar anders over

Prins Laurent (54) komt morgen “gewoon” naar de nationale feestdag. “Het is niet de bedoeling een incident te creëren door weg te blijven”, zegt zijn advocaat. Toch is Laurent er al in geslaagd dé dag van koning Filip te kapen: uitgerekend nu heeft hij bekendgemaakt de verlaging van zijn dotatie aan te vechten. En dat enkele uren na de tv-speech van zijn broer die draaide rond eendracht. Van een timing gesproken.

Koning Filip heeft zich deze middag vast verslikt in zijn koffie. Hij was zich aan het voorbereiden om vanavond naar het Bal National in de Marollenwijk te gaan. En morgen zou hij pas echt zijn hoogdag ...