Advocaat nam gesprek met Trump op over zwijggeld voor Playboy-model

Trumps vorige advocaat tapete de gesprekken die hij met de president had over het betalen van zwijggeld het Playboy-model Karen McDougal. De president wist dat niet. Dat meldt het Amerikaanse Skynews.

Playboy-model Karen McDougal beweert dat ze een affaire had met Donald Trump van ongeveer een jaar. De affaire was in 2006 begonnen, kort na de geboorte van Trumps zoon Baron. Ze dreigde met dat behaal naar buiten te komen toen Trump zich presidentskandidaat stelde.

Inval bij advocaat

Michael Cohen, Trumps gedumpte advocaat. Foto: AFP

Net voor de presidentsverkiezingen zouden Trump en zijn toenmalige advocaat Michael Cohen gesproken hebben over hoe deze netelige kwestie op te lossen: met een smak zwijggeld. Cohen maakte geheime opnames van die gesprekken.

Eerder dit jaar deed de FBI een inval bij de advocaat en zou dan die opnames hebben gevonden en meegenomen.

Trumps huidige advocaat Rudy Giuliani bevestigt het bestaan van die tapes maar zegt dat er nooit een betaling is gedaan.

Er loopt wel een onderzoek naar advocaat Michael Cohen. Hij wordt ervan verdacht vrouwen te hebben betaald die ermee dreigden naar buiten te komen met belastende verhalen over presidentskandidaat Donald Trump.

Lees verder onder het CNN-interview met Karen McDougal

Nooit verschenen interview

Karen McDougal verkocht haar verhaal aan The National Enquirer, helemaal op het einde van de verkiezingscampagne. Maar de roddelkrant publiceerde het verhaal niet. In maart startte Karen McDouglas een procedure om haar interview gepubliceerd te krijgen en onder de clausule uit te komen die haar verbiedt haar verhaal nogmaals te vertellen.