Auto volledig uitgebrand in Wilrijk, jerrycan naast wagen achtergelaten

Antwerpen / Wilrijk - In de Voorjaarstraat in Wilrijk is vrijdagnamiddag een wagen volledig uitgebrand. “Er zijn aanwijzingen dat het gaat om kwaad opzet”, zegt een woordvoerder van het parket. Naast het brandende voertuig stond een jerrycan.

De eigenaar van de wagen belde kort na vier uur de politie. Er vielen geen gewonden en er is ook geen schade aan andere voertuigen in de straat. De oorzaak van de brand wordt ter plaatse onderzocht door het lab, er zouden aanwijzingen zijn dat het om kwaad opzet gaat. Het parket bevestigt dat naast de wagen een jerrycan gevonden werd. Over de eventuele dader is nog niets bekend.

Enkele buurtbewoners verklaarden aanvankelijk dat ze een explosie hadden gehoord, maar volgens zowel de lokale politie als het parket is de wagen niet ontploft. “Getuigen hoorden wellicht de banden die het begaven van de hitte”, zegt een woordvoerder bij de Antwerpse politie.