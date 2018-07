Plofkraak op postkantoor verijdeld door alerte buurtbewoner: twee verdachten opgepakt, nog twee voortvluchtig

Sint-Jan-in-Eremo / Sint-Laureins - In het Oost-Vlaamse Sint-Laureins hebben drie mannen afgelopen nacht geprobeerd een plofkraak uit te voeren. Hun plan werd echter verijdeld door een alerte buurtbewoner.

Het trio drong rond 03.20 uur het postkantoor in de Dorpsstraat binnen door met breekijzers te toegangsdeur te forceren. Ze hadden gasflessen bij zich om vermoedelijk een plofkraak mee te plegen.

Zover kwam het echter niet: Bart Janssens, slager en ook eigenaar van het postkantoor, werd wakker van het lawaai en ging poolshoogte nemen. “Ik werd wakker door een enorm kabaal. Ik zag dat er inbrekers aan het werk waren in het postkantoor. Ik greep onmiddellijk mijn zaklamp en begon op hen te schijnen in de hoop dat dit hen zou afschrikken. Dat lukte. Door het lawaai dat ze maakten, stond ondertussen de helft van de straat buiten.”

Helikopter

Het drietal stapte in een wagen bij een vierde persoon en vluchtte weg. De politie kwam ter plaatse en zette zelfs een helikopter in om de vier inbrekers op te sporen en in te rekenen. Dat laatste lukte deels. “Ik kan bevestigen dat er twee daders zijn opgepakt”, aldus burgemeester Franki Van de Moere (Samen). “Naar de andere twee daders worden nog naarstig gezocht.”

“De twee opgepakte daders hebben de Nederlandse nationaliteit”, klinkt het bij het Parket Oost-Vlaanderen.

Vreemde mannen

Een inwoner van de gemeente vertelde dat er omstreeks 07.00 uur twee vreemde mannen door zijn tuin liepen. Mogelijk waren dit de nog voortvluchtige daders. De vluchtauto werd teruggevonden in Sint-Margriete. Opmerkelijk, in de wagens lagen enkele gasflessen, waardoor ook DOVO ter plaatse moest komen. Het Parket Oost-Vlaanderen gaat er van uit dat de daders een “plofkraak” wilden plegen. Daar zijn ze echter niet in geslaagd. Het postlokaal is na de passage van de inbrekers niet beschadigd, maar de geldautomaat is wel tijdelijk buiten werking.

De opgepakte verdachten werden inmiddels voorgeleid bij de Onderzoeksrechter in de afdeling Gent en onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van poging diefstal met braak, poging vernieling door ontploffing van een bewoond pand bij nacht, criminele organisatie en diefstal.