Landing federaal begrotingsconclaaf toch niet helemaal uitgesloten dit weekend

Brussel - De komende uren en dagen worden beslissend voor het federale begrotingsconclaaf. Eerder leek het erop dat er dit weekend nog geen witte rook moest verwacht worden, maar een goede bron zegt dat nu toch dat er zaterdag om 18 uur een nieuwe vergadering van het kernkabinet is gepland en dat het niet uitgesloten is dat er daarbij “tot de finish” wordt vergaderd. Een werkgroep van kabinetschefs komt eerder op de dag samen om de werkzaamheden voor te bereiden.

Eerder op de dag was te horen dat een akkoord over de begroting nog niet voor dit weekend zou zijn. Daarvoor ligt er nog te veel werk op te plank en zijn er nog te veel knelpunten.

Naast de begroting, waarbij de regering-Michel op zoek moet naar zeker 2,6 miljard euro, ligt onder meer nog de arbeidsdeal op de plank. Met die deal wil premier Michel iets doen aan de mismatch op de arbeidsmarkt tussen enerzijds het hoge aantal vacatures en anderzijds de lage werkzaamheidsgraad. De gewestregeringen mochten eerder een verlanglijstje indienen en vrijdagnamiddag kwamen ook de sociale partners langs.

Al akkoorden op tafel

Bronnen in de omgeving van de federale regering bevestigen de berichten in De Tijd dat er over een aantal maatregelen al een akkoord bestaat. Zo werd volgens de krant afgesproken dat werkzoekenden die met een opleiding of stage voor een knelpuntberoep worden klaargestoomd, hun uitkering niet geleidelijk zullen zien dalen, wat doorgaans wel gebeurt. Wie een vergoeding krijgt voor zo’n stage wordt ook niet langer zwaarder belast.

Daarnaast wordt geld uitgetrokken om zieke werknemers die wegens medische overmacht worden ontslagen, maar eventueel nog ander werk aankunnen, naar aangepast werk te begeleiden. Zo’n ontslagen werknemer krijgt recht op een outplacementpremie van 1.800 euro. Bedrijven zullen die premie fiscaal kunnen aftrekken, luidt het.

Naast de twee hoofdschotels duiken regelmatig een aantal bijgerechten op in het menu. De meest prominente zijn de vervanging van de F-16’s en een akkoord over Arco/Belfius, al valt te horen dat die dossiers de vorige dagen nog niet aan bod zijn gekomen in de onderhandelingen. Het is echter niet uitgesloten dat ze toch opduiken in de dynamiek van een conclaaf.

Het valt af te wachten of de regering-Michel dit weekend het landingsgestel kan uitklappen. Sommige bronnen spreken van een beslissend weekend, terwijl anderen voorzichtiger zijn en dit weekend nog geen witte rook verwachten.