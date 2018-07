Geen boegeroep voor stroppenstoet

Gent - Gisteren nog protesteerden dertig vrouwen tegen het verbod om deel te nemen aan de jaarlijkse rondgang van de Gilde van de Stroppendragers met een eigen vrouwenstoet. Maar vanavond was het weer business as usual

Voor de eerste keer in vijfenveertig jaar wordt gemorreld aan een van de eerbaarste tradities van de Arteveldestad. Dertig vrouwen stapten gisteravond in blauwe tabbaard mee in een alternatieve stoet, uit protest omdat vrouwen niet worden toegelaten in de traditionele Stroppenrondgang. “Mogen wij niet fier zijn op onze stad, misschien?” en “hoog tijd om de traditie te moderniseren”, klonk het toen.

Maar vanavond nam de traditie haar plek weer in. De evocatie van een van de sleutelmomenten uit de geschiedenis van de Arteveldestad - de publieke vernedering van de notabelen van de stad in 1540 door keizer Karel, als straf voor de revolte van de Gentenaars tegen zijn beleid - verliep zoals altijd in een ingetogen sfeer met enkel mannen als stroppendragers.

In wit nachthemd, blootsvoets en met een strop om de hals stapten zij stilzwijgend door de binnenstad. Langs het parcours stonden de toeschouwers twee, drie rijen dik: toeristen en Gentenaars, jong en oud, mannen en vrouwen. De stroppendragers kregen applaus, boegeroep was er enkel voor keizer Karel.