Dader van mesaanval op bus in Duitsland zwijgt in alle talen

Na de mesaanval in een volle lijnbus in het Duitse Lübeck weigert de vermoedelijke dader tot dusver te antwoorden op de tegen de hem opgelegde beschuldigingen. “De verdachte heeft voor het ogenblik zijn mond nog niet opengedaan”, zei de woordvoerster van het openbaar ministerie, Ulla Hingst, vrijdag.

De man zal wellicht zaterdagvoormiddag voor de onderzoeksrechter geleid worden. Het OM wil een arrestatiebevel voor de 34-jarige man krijgen wegens poging tot opzettelijke brandstichting, slagen en verwondingen en mishandeling. Volgens Hingst is de man in Iran geboren, maar is hij al vele jaren een Duits staatsburger. Hij woont in Lübeck. Meer informatie over hem gaf ze voorlopig niet.

