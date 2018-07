Peutertje (2) plast in zijn bed, maar mama slaat, schopt en bijt hem tot hij het niet meer overleeft

Een Amerikaanse rechter heeft een moeder veroordeeld voor de dood van haar tweejarig zoontje. Kylen (2) overleefde de woede van zijn mama Katrina Shangreaux (30) uit South Dakota immers niet, nadat hij per ongeluk in zijn bedje had geplast en haar “een zijdelings blik” had toegeworpen.

Op 28 juli 2016 was mama Katrina allesbehalve in een goed humeur: ze bleef maar alcohol drinken en haar pijnmedicatie verergerde de situatie. Toen ze thuis binnenwandelde, bedekte ze de plas in bed van haar tweejarige zoon dan ook niet met de mantel der liefde. Integendeel, ze ging volledig door het lint. Een verspreking deed alles escaleren: het jongetje noemde haar per ongeluk ‘Angie’, naar zijn tante, die zijn voogd was geweest tot enkele weken voor zijn dood. De druppel voor de vrouw was zo mogelijk nog onschuldiger. “Hij keek me aan met zo’n zijdelingse blik en ik flipte”, zei Shangreaux later aan de politie.

Shangreaux greep de eerste beste riem die ze kon vinden, en begon de jongen te slaan tot hij niet meer bewoog. Ze gooide hem op de grond, terwijl ze hem schopte en beet. Maar daar bleef het niet bij, zo verklaarde Sarah Collins van het Openbaar Ministerie. Het jongetje zou veel later gevonden worden met een hersenbloeding, brandwonden van sigaretten op zijn hoofd en zwaar verminkte genitaliën. De vier andere kinderen van Shangreaux waren op dat moment gelukkig niet thuis.

Pas uren na de aanval belde de vrouw de hulpdiensten. De verklaring die Shangreaux gaf was bizar. Ze vertelde hen dat de jongen gestikt was in een glaasje appelsap, nadat ze samen met haar moeder al het bloed en uitwerpselen van hem af had gewassen. De politie rekende de vrouwen echter meteen in.

Spijt

“Het was een dag waarop alles misliep”, vertelde de moeder in maart tijdens het proces aan de rechter. Oorspronkelijk pleitte de vrouw onschuldig voor moord, maar de openbare aanklager bood een schikking aan als Shangreaux schuldig zou pleiten aan doodslag. Ze probeerde de rechter nog aan haar kant te krijgen met de woorden: “Ik heb spijt, elke seconde van elke dag.”

Maar rechter Jeffrey L. Viken was allesbehalve onder de indruk van de uitleg van de vrouw. “Dit is een gruwelijk misdrijf. De dood van jouw zoon was verschrikkelijk en vernederend. Het was een pure marteling, de jongen maakte geen schijn van kans”, verklaarde de rechter deze week, toen hij de strafmaat moest bepalen.

In gelijkaardige dossiers krijgt de dader meestal tussen de 27 en 33 jaar cel, maar hier zag de rechtbank enkel verzwarende omstandigheden. De moeder van vijf verdwijnt nu voor 40 jaar achter de tralies. Wat de straf voor oma Sonya Dubray zal worden, zal pas in november beslist worden. Zijn vader zit al in de cel, omdat hij de halfbroer van Kylen verwaarloosd en mishandeld had.