Koning Filip en koningin Mathilde gooien de handjes in de lucht bij optreden van Get Ready

Brussel - Hoog bezoek op het Bal National dat vrijdagavond plaatsvindt in de Brusselse Marollenwijk: koning Filip en koningin Mathilde. Net als de duizenden andere feestvierders genoot het vorstenpaar zichtbaar van de optredens.

De koning en koningin werden vrijdagavond rond 21.40 uur onder luid gejuich en applaus verwelkomd op het Bal National. Op het festijn waren er onder meer optredens van Liliane Saint-Pierre, The Planes en Plastic Bertrand, maar er was ook de comeback van boyband Get Ready. Die laatste groep kreeg de handen van het koninklijk paar de lucht in.

Samen met een volgelopen Vossenplein vierde Filip de vijfde verjaardag van zijn koningschap. Voor hun vertrek trakteerde het publiek in koor de koning op een “Happy birthday to you”.

(Lees verder onder de video)

Video: amg

Vooraleer het koningspaar naar het Bal National afzakte, hadden ze er al een muzikaal intermezzo opzitten in het Bozar. Daar woonden koning Filip en koningin Mathilde een concert in Prelidium tot de nationale feestdag bij. De cellist Ivan Karizma, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd in 2017, speelde er samen met het Belgian National Orchestra.

Het is al de 15de keer dat het Bal National plaatsvindt in het hart van de Marollen.