Oei oei oei Frank Boeckx: Anderlecht-doelman blundert tijdens oefenwedstrijd

RSC Anderlecht heeft vrijdag zijn voorlaatste oefenwedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Paars-wit speelde op het veld van 1B-club KVC Westerlo 2-2 gelijk. Het was belofte Mohammed Dauda die de Brusselaars uiteindelijk behoedde van een nederlaag met twee goals. Frank Boeckx speelde een minder partij. De doelman van Anderlecht ging zwaar in de fout bij het eerste tegendoelpunt...

Watch all the goals from @kvcwesterlo - #RSCA (2-2) #COYM pic.twitter.com/nIZCuolo4Z