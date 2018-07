Rangelo Janga ruilt AA Gent voor Astana in Kazachstan

AA Gent neemt na een half seizoen al afscheid van Rangelo Janga. De Nederlandse aanvaller verlaat de Buffalo’s en ondertekende een contract bij FK Astana, zo maakte de Kazachse landskampioen vrijdag bekend.

De 26-jarige Janga, die ook de Curaçaose nationaliteit heeft, streek in januari pas neer in Gent. Ondanks een vliegende start met 4 doelpunten en 2 assists in zeven competitiewedstrijden, trokken de Buffalo’s met Giorgi Kvilitaia een nieuwe spits aan. Janga zocht met Astana andere oorden op. “Mijn ploeggenoot bij AA Gent Roman Yaremchuk vertelde me over deze club. Ik begon de voorbereiding bij AA Gent, maar toen Astana me een voorstel deed moest ik niet lang nadenken. Na drie weken waren de gesprekken rond”, reageerde Janga op de website van de Kazakken.

AA Gent plukte de Curaçaose international weg bij het Slovaakse Trencin. Voordien verdedigde hij in Nederland de kleuren van Willem II, Excelsior en FC Dordrecht. Janga voetbalde ook voor het Cypriotische Omonia Aradippou.