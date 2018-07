De meesterbreinen van het Belgische voetbal: Ivan Leko, de gepassioneerde. “Voetbal wordt steeds meer wetenschap”

‘Love the ball’, leerde Ivan Leko (40) in de straten van Split. Bij de jeugd van Hajduk was hij een geboren leider, Ivic werd er zijn grootste inspirator. In Spanje moest zijn ego naar nul. In Brugge miste hij de oefenstof van Sollied, in Leuven zijn start als coach. “Maar na mijn ontslag bij OHL heb ik het meest bijgeleerd.” En nu is hij kampioenenmaker. Als Leko droomt, droomt hij groot. “Dit is geen job, dit is passie.”

“Alles wat ik heb ­bereikt in het voetbal, is te dankenaan het voetbal op straat met mijn vrienden” (Zinédine Zidane)

“Dertig jaar geleden voetbalden wij na school uren en ...