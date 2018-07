Ratten in gang, dagen zonder luchten en amper medische zorg: Nederlanders in Antwerpse gevangenis roepen op om in te grijpen

Antwerpen - Ongeveer zeventig Nederlandse gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen slaken in het Algemeen Dagblad een noodkreet. Dagen op cel zonder te luchten, ratten in de gang en nauwelijks medische verzorging. Het regime in de Antwerpse gevangenis komt neer op foltering, klinkt het. Ze willen dat Nederland ingrijpt.

De gedetineerden zeggen dat ze op matrassen op de grond slapen in overvolle cellen, terwijl de ratten in de gang rondscharrelen, en dat ze dagenlang 24 uur in hun cel moeten blijven zonder te luchten. Volgens de Nederlanders schendt de Antwerpse gevangenis hun grondrechten. “Dit zijn folterpraktijken”, aldus één van hen.

Aanleiding voor hun noodkreet, gestuurd aan het AD, zijn de recente cipierstakingen in België. Agenten namen de bewaking over en gevangenen konden hun cel niet meer uit en mochten geen bezoek ontvangen. Ook zeggen de gevangenen dat ze niet naar de rechtbank werden gebracht, waardoor ze geschaad zijn in hun verdediging.