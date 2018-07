Na het WK komen de hooligans boven: Russische tweedeklasser verscheurt contract zwarte speler na zielig protest

De Russische tweedeklasser Torpedo Moskou heeft de transfer van verdediger Erving Botaka-Yoboma afgeblazen. De reden: de harde supporterskern wilde de 19-jarige Russische speler met Congolese roots niet omwille van zijn donkere huidskleur.

Botaka-Yoboma tekende afgelopen week zijn contract bij Torpedo, maar stuitte daarbij op hevig protest van de Zapad-5 Ultras, een groep supporters van de Russische tweedeklasser. “We hebben dan wel zwart in onze clubkleuren hebben, onze spelers zijn wit”, luidde de duidelijke boodschap. “Als je onze tradities en regels niet respecteert, zullen we zien wie het zich zal beklagen.”

Na het protest besliste de club om de transfer van de jonge verdediger af te blazen. Om financiële redenen, klonk het. “Bij ons is huidskleur geen criterium”, reageerde clubvoorzitter Roman Avdeyev, die vond dat zijn fans zwaar over de schreef gingen met de uitlatingen van zijn fans.

Ook Alexander Zotov, voorzitter van de Russische voetballersunie, uitte kritiek op het gedrag van de ultra’s. “Sinds het WK is er een gedragswijziging, maar spijtig genoeg blijft een groep idioten nog steeds zo denken. Mensen met een gelimiteerd wereldbeeld bestaan in elk land, maar iedereen heeft gezien hoe open onze Russische samenleving is tijdens het WK.”