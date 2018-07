“Brand, brand, er is hier een gek”: bestuurder van Duitse bus voorkwam erger na mesaanval

Er ontstond vrijdag grote paniek toen een 34-jarige man op een bus in het Duitse Lübeck mensen begon neer te steken. Tien mensen raakten daarbij gewond. Het kon allemaal nog erger geweest zijn, als de bestuurder van de bus niet zo moedig tussenbeide was gekomen.

De 34-jarige dader, een Duitser van Iraanse origine, stapte vrijdagmiddag op de bus en haalde niet veel later een mes boven. Hij viel andere passagiers aan en verwondde in totaal dertien mensen.

Een Nederlandse vrouw stond met vrienden in het midden van de bus, getuigt ze in De Leeuwarder Courant. “Hij liep langs met zijn rugzak en ik voelde dat die heet was. Ik zag ook vlammen. Ik stapte naar de bestuurder en waarschuwde hem. Toen ik omkeek, zag ik een mes.”

De bestuurder van de bus heeft bij Lübecker Nachrichten zijn verhaal gedaan. “Ik hoorde een vrouw roepen. Brand, brand, er is hier een gek, schreeuwde ze.” De man stopte de bus en zette de deuren open, zodat iedereen eraf kon springen. “Ik wilde de brandblusser gebruiken om de brand te blussen, maar hij heeft me er viermaal mee kunnen slaan.”

De dader deed dat vermoedelijk om te voorkomen dat de bestuurder het vuur doofde. Hij werd niet veel later overmeesterd door de bestuurder en enkele passagiers. De politie kon hem oppakken, maar vond geen explosieven in diens rugzak.

De bestuurder kreeg lof voor zijn “snelle en moedige tussenkomst” van minister van Binnenlandse Zaken Hans-Joachim Grote. “Hij verdient een grote bedanking.”

Wat het motief van de dader was, is nog onduidelijk.