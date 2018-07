Gevaarlijke internethype verovert nu ook voetbalwereld, Batshuayi geeft uiteraard het beste van zichzelf

Kent u al de #InMyFeelings-challenge? Hierin bestaat de uitdaging om uit een rijdende wagen te springen en beginnen te dansen op het nummer In My Feelings van de Canadese rapper Drake. Gevaarlijk, maar razend populair op het internet. De nieuwe hype verovert nu ook de voetbalwereld. Wie anders dan Rode Duivel Michy Batshuayi gaat er, weliswaar vanuit een stilstaande auto, helemaal in mee met de bijhorende dansmoves tijdens zijn vakantie in San Francisco.