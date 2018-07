Private busmaatschappijen mogen ook van ene stad naar de andere rijden: “Misschien concurrentie voor NMBS”

Private busmaatschappijen zoals bijvoorbeeld Flixbus zullen in de toekomst ook busvervoer tussen Vlaamse centrumsteden mogen organiseren. Dat was tot nog toe verboden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Voorlopig is het voor private busmaatschappijen wettelijk onmogelijk om busvervoer te organiseren tussen de Vlaamse centrumsteden. “Een onzinnig verbod”, meent mobiliteitsminister Ben Weyts. “Flixbus mag bijvoorbeeld wel van Aalst naar Gent rijden, maar enkel als het onderdeel is van een verbinding met het buitenland. Dat is absurd”, klinkt het.

In de toekomst zullen private busmaatschappijen dus ook rechtstreeks verbindingen kunnen organiseren tussen de Vlaamse centrumsteden. Minister Weyts ziet dat niet als mogelijke concurrentie voor De Lijn, die dat soort busritten niet echt organiseert. “Maar misschien is het wel een soort concurrentie voor of aanvulling op de NMBS tussen bepaalde steden”.