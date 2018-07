Waar onze ministers de mosterd haalden voor de ‘superministerraad’? In Torhout

Torhout - De ‘superministerraad’ was de laatste keer dat onze Vlaamse ministers elkaar zouden treffen voor het zomerreces. Een gepast moment dus om enkele afscheidscadeautjes uit te wisselen. Wie goed kijkt op de foto, ziet dat elke minister een grote glazen bokaal kreeg, een cadeautje van minister Crevits. En Sven Gatz, die had zijn eigen - eigenzinnige - cadeautjes voor iedereen.

Een pot Torhoutse mosterd, dat was het afscheidscadeautje van minister Hilde Crevits voor haar collega’s. Niet vreemd als je weet dat de minister in Torhout woont, waar de familie Wostyn al sinds 1869 haar bekende mosterd maakt.

Ook minister van Cultuur Sven Gatz had zijn presentjes klaar voor de collega’s. Hij gebruikte ze specifiek om Vlaamse auteurs in de kijker te zetten en koos daarom voor kinder- en jeugdboeken. “En als het ook nog kon: met een knipoog”, aldus zijn kabinet. Zo kreeg Bart Tommelein (Open Vld) het boek ‘De Blauwe Vogel’ cadeau, een verhaal van Maurice Maeterlinck. Ben Weyts kreeg ‘101 tegenstellingen’ cadeau, Hilde Crevits het boek ‘Relmuis’ en Philippe Muyters het boek ‘Beest in Bed’. Waar die titels knipogen naar zijn, laten we graag volledig in het midden.