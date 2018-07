AA Gent haalt Vadis Odjidja terug naar België

Het is officieel: Vadis Odjidja keert terug naar België en speelt de komende twee seizoenen in de kleuren van AA Gent. De middenvelder komt over van het Griekse Olympiakos en zal met het rugnummer acht spelen in de Ghelamco Arena.

Odjidja was al langer in beeld bij de Buffalo’s, waar hij tussen 1994 en ‘99 in de jeugd speelde. Bij het Griekse Olympiakos, waar hij nog een contract had tot 2020, was de middenvelder op een zijspoor beland en hij was de afgelopen dagen in Gent voor medische tests. Die verliepen positief en ook op clubniveau werd er met de Grieken een akkoord gevonden. Odjidja heeft een contract getekend voor twee seizoenen en zal met het rugnummer acht spelen. Over een transferbedrag is niets geweten.

Met de komst van de Belg hebben de Gentenaars het extra voetballend vermorgen en ervaring op het middenveld gevonden waar het naar op zoek was. Zijn komst is ook een goede zaak voor de krapte in het aantal Belgen in de ploeg.

AA Gent wordt het derde Belgische team voor Odjidja. Eerder kwam hij al uit voor Club Brugge en Anderlecht. Nadien volgden Hamburg, Norwich City, Rotherham United en Legia Warschau.