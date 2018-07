Vrouw verliest 9 familieleden bij bootongeluk: “Kapitein zei dat we geen zwemvesten moesten dragen”

Zeventien mensen zijn eind afgelopen week om het leven gekomen toen een toeristenboot kapseisde op een meer in de Amerikaanse staat Missouri. Negen van hen waren leden van dezelfde familie. Een familielid dat het drama overleefde, doet nu haar verhaal aan de Amerikaanse media.

Tia Coleman en haar neefje zijn de enige overlevenden van de 11 familieleden die op de noodlottige boot zaten. Door slechte weersomstandigheden raakte de toeristenboot in problemen en kapseisde die uiteindelijk op het Table Rock-meer in Branson, Missouri. 17 mensen stierven. Ook de kinderen van Tia overleefden het ongeval niet, net als haar echtgenoot, schoonouders, schoonzus, oom en een nader neefje.

Tia Coleman

“Ik kon niemand meer zien”, vertelt Tia over het moment dat de boot zonk. “Ik kon niks meer horen, behalve heel veel geschreeuw.”

“De kapitein van de boot zei dat het niet nodig was om zwemvesten aan te doen”, zegt Tia nog. “En op het moment van het ongeval, was het eigenlijk al te laat om ze nog aan te doen.” Volgens de manager van het bootbedrijf, Jim Pattison, waren er alleszins wel reddingsvesten aanwezig op het vaartuig, maar waren de passagiers niet wettelijk verplicht ze te dragen.

Bovendien had de familie van Tia helemaal niet op de boot moeten zitten, maar kwamen ze er toch op terecht doordat meerdere tickets met elkaar werden omgewisseld.

Waarschuwing voor zwaar weer

En eigenlijk had de boot zelfs niet eens mogen vertrekken. Al lang voor vertrek was duidelijk dat er een storm op komst was. Het nationale weerinstituut had zelfs nog een waarschuwing uitgestuurd voor zware onweders. 40 minuten na die waarschuwing, zonk de boot. “De boot had niet op het meer mogen zijn, gezien de weersomstandigheden”, zegt Pattison. “Maar met wat we nu weten, blijkt het om een storm te gaan die heel snel evolueerde en die kwam opzetten uit het niets.” Volgens ooggetuigen waren de weersomstandigheden nog perfect op het moment dat de boot vertrok, “maar plots werd het heel donker.”

Duck boat

Het ongeval gebeurde met een zogenaamde ‘duck boat’, een amfibiebus die zowel op land kan rijden als in het water kan varen. De kapitein, die zestien jaar ervaring zou hebben, overleefde het ongeval en ligt in het ziekenhuis. Het amfibievoertuig ligt twaalf meter onder water.

Foto: AFP

Foto: AP