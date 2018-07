Aanhoudende droogte nu zelfs zichtbaar vanuit de ruimte: “Bekommer je om elkaar”

De aanhoudende droogte laat zich duidelijk merken, zelfs vanuit de ruimte. Deze zomer is dan ook in sneltempo onderweg om het record van 1976 te evenaren, de droogste zomer sinds het begin van de metingen. Weerman Frank Deboosere voorspelt ook voor volgende week nog droog en heet weer: “Bekommer je om elkaar, zeker om je oudere familieleden.”

Ons gewoonlijk zo groene gras verdort in sneltempo nu de droogte maar blijft aanhouden. Het neemt zelfs zulke proporties aan dat de verdorring van ons land zichtbaar is vanuit de ruimte. Het Britse Met Office deelde twee foto’s om dat duidelijk te maken voor het Verenigd Koninkrijk, maar daarop is ook te zien hoezeer ons land verdort.

Volgens Frank Deboosere is deze zomer nog niet de droogste ooit, maar we komen in de buurt. “Als de trend zich doorzet zoals nu, dan is er een goede kans dat we de droogste zomer ooit, die van 1976, gaan evenaren”, aldus de weerman. “Maar we moeten nog even wachten voor we dat met zekerheid kunnen zeggen.”

Wat wel zeker is, is dat het de komende week nog meer puffen zal worden met temperaturen die op vrijdag in de Kempen zelfs tot 34 graden kunnen oplopen. Volgens Deboosere krijgen we volgende week zelfs een officiële hittegolf. Wat je best doet tegen de hitte?

De hitte laat zich ook op Tomorrowland voelen Foto: DBA

“Bekommer je om elkaar”, zo waarschuwt hij, “vooral om ouderen. We hebben allemaal oudere familieleden, bel hen de komende week eens om te vragen of ze wel genoeg drinken en wel genoeg verkoeling vinden. De drinkreflex vermindert met het ouder worden, dus zij lopen meer kans om gedehydrateerd te geraken.”

LEES OOK. De droogte houdt aan: krijg je straks een boete bij het sproeien van gazon en hoeveel kost het om je tuin te redden?

Verder raadt hij aan om vooral ’s avonds goed te verluchten en overdag alles dicht te houden. En wie niet afgekoeld geraakt (wat bij minima tot 20 graden niet verrassend zou zijn), die raadt hij aan naar de kust te vluchten: “Daar is het altijd koeler, we verwachten daar maxima tot 26 graden overdag volgende week.”

En hoewel tegen het einde van de week ook het gewoonlijke warmteonweer weer verwacht wordt, zal dat nauwelijks enige verkoeling bieden. Het is zelfs niet zeker of er veel regen bij zal vallen.

LEES OOK. Daar zijn de wespen: zo hou je ze weg van tafel

FOTOREEKS. Hitte laat zich ook op Tomorrowland voelen