Politie zoekt getuigen van moord op jongeman die serveerster wilde helpen na woordenwisseling

De politie is op zoek naar getuigen van een woordenwisseling die uiteindelijk geleid heeft tot een steekpartij. Het incident vond plaats op maandagavond 25 juni. Door de steekpartij kwam de 19-jarige Jean-François Willems om het leven.

Het incident gebeurde rond 23 uur, op de Place Leopold in Bergen, vlakbij de bushaltes en het station. Volgens eerdere berichten was er een woordenwisseling ontstaan tussen Willems en een andere klant van een café op die Place Leopold. Toen de serveerster van het café tussen wilde komen en de andere man verzocht het pand te verlaten, werd de serveerster lastig gevallen. Willems wilde haar helpen, maar werd daarop zelf aangevallen. De boze gast trok een mes en stak Jean-François Willems meerdere keren in de borst en nek.

Het slachtoffer vluchtte naar een ander café en uiteindelijk naar het stationsplein. Daar zakte hij in elkaar. De tiener werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten: hij overleed aan zijn verwondingen.

De politie is nu op zoek naar getuigen van dat incident en van die woordenwisseling. “Was U getuige of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op de website van de politie : www.politie.be”, klinkt het bij de politie.

Vlak na de steekpartij kon de politie al de dader oppakken. Het gaat om Ahmed S.