Brandweer houdt grote zoekactie naar vermiste in E10-plas in Brasschaat

Brasschaat - Duikers van verschillende brandweerkorpsen houden een grote zoekactie naar een vermiste in recreatievijver de E10-plas in Brasschaat.

“Alle korpsen in de zone met duikersmateriaal, Schoten, Brecht en Zandhoven, zijn op zoek naar de vermiste persoon”, zegt Jessica De Boeck van Brandweer Zone Rand.

“Maar het is niet helemaal duidelijk of de persoon zich effectief in het water bevindt, want er zijn ook getuigen die hem uit het water gezien hebben”, klinkt het. Ook de lokale politie is talrijk aanwezig.

Over de omstandigheden van de verdwijning is voorlopig geen informatie.