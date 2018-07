Vandaal die man neerstak en daarna wegvluchtte gevat door politie

Wetteren - De politie heeft een man kunnen oppakken die van een steekpartij verdacht wordt. Het slachtoffer raakte na die steekpartij in een coma.

De feiten speelden zich afgelopen week af op het Felix Beernaertsplein in Wetteren, rond 15 uur in de namiddag. Het slachtoffer wilde verhinderen dat een man de banden van een auto zou plat steken, maar werd daarop zelf aangevallen. Het slachtoffer kreeg enkele messteken en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd hij in een kunstmatige coma gehouden. Intussen is de man buiten levensgevaar.

De dader vluchtte weg met een andere auto richting Noordlaan. “Na grondig onderzoek werd de verdachte geïdentificeerd”, klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. “Het gaat om een 44-jarige inwoner van Wetteren. De verdachte werd na verhoor door de politie voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst.