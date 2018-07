OEFENMATCHEN. Anderlecht mist twee strafschoppen, pakt rood… maar wint toch

Anderlecht heeft zijn laatste test voor de competitiestart goed doorstaan. Het won met 3-2 van Stade Rennes, vorig jaar vijfde in Frankrijk, en liet enkele mooie dingen zien. Maar toch twee potentiële problemen: ze misten twee strafschoppen en Ognjen Vranjes pakte rood na een zware tackle. KAA Gent won dan weer simpel van OH Leuven.

Momenteel is het nog koffiedik kijken welke elf Hein Vanhaezebrouck zaterdag op Kortrijk tussen de lijnen zal brengen. De ploeg van tegen Rennes zal aardig in de buurt komen, met de 19-jarige Sebastiaan Bornauw centraal achterin tussen nieuwkomers Vranjes en Milic.

Paars-wit begon, voor een paar duizend supporters, goed aan de match: hoog druk zetten en de bal die goed rond ging. Trebel en Dimata kregen al snel goeie kansen, en op het kwartier kopte Milic een hoekschop van Trebel binnen. Anderlecht en stilstaande fases: ’t was al even geen goed huwelijk meer, maar tegen Rennes waren ze toch gevaarlijk.

Tweetende voorzitter

Voorzitter Marc Coucke ging al met de grove borstel door al wat paars en wit ziet: personeel werd bedankt voor bewezen diensten én het stadion werd grondig aangepakt langs de binnenkant – vooral de VIP’s kregen plaatsen bij. Toen Dimata een penalty nogal nonchalant miste, tweette de voorzitter: “Tradities dienen om in ere te houden: Anderlecht mist penalty.” Grote veranderingen dus, maar sommige dingen blijven bij het oude: Anderlecht en penalty’s, dat huwelijk vertoont enkele barsten.

Tradities dienen om in ere te houden hè

Rsca mist strafschop #andren 1-0 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 21 juli 2018

Thomas Didillon, de nieuwe Franse doelman, liet zich ook opmerken. Of het een goeie keeper is, dat kunnen we op basis van de wedstrijd tegen Rennes niet zeggen – de aanvoerder moest geen moeilijke bal pakken. Maar dat hij kan voetballen, dat liet hij wel zien. Twee precieze uittrappen waarmee hij Gerkens diep lanceerde, meer had hij niet nodig om de handen van de Anderlecht-fans op elkaar te krijgen.

Trebel mist

De tweede helft was nog maar pas begonnen, of Gerkens trapte de bal al binnen na een goeie center van Dimata. Anderlecht claimde nog eens een penalty, maar Dierick ging er niet op in. Even later wel, toen zowel Musona als Dimata tegen de grond werden gewerkt. Dimata wilde nog wel eens proberen, maar Trebel wilde tonen hoe het moest. Tevergeefs, Koubek dook de bal uit de hoek. “Niet overdrijven met die tradities”, tweette Coucke.

Rood voor Vranjes

Anderlecht leek even aangedaan – twee penalty’s missen in een wedstrijd was al even geleden – en Rennes scoorde tegen via Zeffane. Maar kijk: bij Anderlecht hadden ze ook het WK gezien, hoe stilstaande fases wedstrijden beslisten. Dimata kopte een goeie vrije trap van Trebel binnen. 3-1, schaapjes op het droge denk je dan. Tot het licht even uit ging bij Ognjen Vranjes, die direct rood kreeg na een gevaarlijke tackle. Een potentieel probleem voor paars-wit, de reputatie die de Bosniër met zich meezeult uit Griekenland: vorig seizoen 15 keer geel en een keer rood in 34 wedstrijden, en ook al in de oefenwedstrijd tegen Ajax pakte hij geel na een harde tackle. Tell scoorde vlak voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar paars-wit bleef overeind en kan terugblikken op een geslaagde generale repetitie.

Doelpunten: 15’ Milic (Trebel) 1-0, 50’ Gerkens (Dimata), 55’ Zeffane (Bourigeaud) 2-1, 57’ Dimata (Trebel) 3-1, 82’ Tell 3-2

Rode kaart: 60’ Vranjes

Strafschoppen: 24’ Dimata (gemist), 52’ Trebel (gemist)

Anderlecht: Didillon (61’ Boeckx), Bornauw (88’ Delcroix), Vranjes, Milic (46’ Saief), Appiah (87’ Dante), Trebel (61’ Kums), Makarenko (61’ Kayembe), Cobbaut, Gerkens (61’ Saelemaekers), Dimata (71’ Dauda), Musona (61’ Santini)

Rennes: Koubek, Zeffane, Gnagnon, Siebatcheu (71’ Tell), Lea Silki, Bourigeaud (67’ Maouassa), Andre, Hunou (37’ Del Castillo), Baal (46’ Bensebaini) , Gelin (76’ Poha), Traore

Onuitgegeven AA Gent eenvoudig langs moedig OH Leuven

AA Gent kwam op bezoek bij OH Leuven al vroeg op voorsprong toen Limbombe balverlies van Moore genadeloos afstrafte. De thuisploeg reageerde evenwel niet aangeslagen en toonde zich voor rust doorlopend de evenknie van de Buffalo’s die dan wel weer met een heel experimenteel elftal startten. Zo stond Kalu op de rechtsachterpositie en maakte Horemans zijn wederoptreden na zes maanden revalidatie. Desondanks waren de beste kansen toch nog voor Gent maar het vizier van David, de jonge Canadese sluipschutter, stond niet scherp.

Na rust domineerden de bezoekers de partij en de ingevallen Koita liet tot tweemaal toe na om de voorsprong te verdubbelen. Halfweg de tweede periode ging Schuermans iets te nadrukkelijk aan de arm hangen van Dompé: Andrijasevic zette de elfmeter in twee tijden om. Logische zege dus uiteindelijk voor AA Gent dat heel wat vaste waarden langs de zijlijn liet toekijken.

OH Leuven: Gillekens, Daeseleire, Tshimanga (72’ Mertens), Moore, Hubert (64’ Persoons), Hendriks, Myny (64’ Aguemon), Van Landschoot, Kehli (46’ Dequevy), Libert (76’ Casagolda) en Duplus (46’ Schuermans)

AA Gent: Thoelen, Kalu (76’ Lloci), Horemans (46’ Burssens), Davidzada, De Smet (81’ Sylla), Esiti (64’ Raskin), Andrijasevic, Dompé, Limbombe (46’ Koita), Beridze en David (87’ Van De Wiel)

Doelpunten: 6’ Limbombe 0-1, 67’ Andrijasevic 0-2

Geslaagde generale repetitie voor Waasland-Beveren

Waasland-Beveren won zaterdagmiddag zijn galamatch op de jaarlijkse fandag tegen KV Mechelen. Een geslaagde generale repetitie voor de manschappen van trainer Yannick Ferrera. Linksachter Massop opende na zes minuten de score met een rake kopbal. Vooral Jubitana (ex-Mechelen) toonde zich voor rust erg bedrijvig en kreeg het meeste applaus vanop de banken. Ampomah was dicht bij de een dubbele voorsprong, maar Verrips redde met de vingertoppen.

Na rust was Tainmont dicht bij de gelijkmaker, Threlkeld bracht echter redding op de doellijn. Enkele minuten later raakte Bijker de bal met de hand in de zestien: strafschop. Ndiaye verdubbelde de voorsprong vanop de stip. De wedstrijd werd op het scherp van de snee gespeeld, met enkele kleine opstootjes tot gevolg. Zo pakte Bijker tweemaal geel in enkele minuten. In het slot van de match zette Ampomah de 3-0 eindstand op het bord met een schot vanop de rand van de zestien.

Waasland-Beveren: Roef, Threlkeld, Caufriez (46’ Salquist), Vukotic, Massop (78’ Foulon), Van Damme (78’ Verstraete), Bizimana (60’ Vanzo), Badibanga (81’ Schryvers), Jubitana, (60’ Heymans), Ampomah, Ndiaye (70’ Sula)

KV Mechelen: Verrips, Van Cleemput, Cocalic (60’ Swinkels), Mera (85’ Boni), Bijker, Schoofs, Corryn (60’ De Witte), Storm, Matthys (60’ Pedersen), Tainmont (85’ Lemoine), Engvall (46’ Togui)

Doelpunten: 6’ Massop (1-0), 66’ Ndiaye (2-0, strafschop), 87’ Ampomah (3-0)

Matig Cercle onderuit

Een matig Cercle Brugge speelde vandaag in de vooravond in de Franse badplaats Le Touquet tegen Reims. Bij een temperatuur van 23 graden liet de nieuwe trainer Laurent Guyot een ploeg starten die voorlopig als de basiself mag beschouwd worden. Opvallend: de recente aanwinsten Ueda en Bongiovanni kwamen nog niet in actie.

Cercle liet een matige indruk en kwam al vroeg op achterstand via Chavaria. Na de rust stelde Omolo gelijk maar vijf minuten later bracht Kyei Reims weer op voorsprong.

Cercle was niet meer bij machte om de achterstand nog weg te werken. De laatste oefenmatch werd dus met verlies afgesloten.

Cercle had vrijdag met elf andere jongens al 2-2 gespeeld tegen Boulogne. In de slotweek van de voorbereiding lijkt de neofiet nog werk te hebben. (kv)

Cercle: Nardi, Palun, Lambot, Taravel, Etienne, Omolo, Kone, Mercier, Appin (52’ Rodas), Bruno, Cardona (72’ Irrie)

Doelpunten: 11’ Chavaria 1-0, 70’ Omolo 1-1, 75’ Kyei 2-1