Een Europa League-wedstrijd winnen doet wat met een trainer: club uit Faeröer gaat viraal met bizarre viering

De club B36 Tórshavn zegt u waarschijnlijk niets. Niet onlogisch, want het gaat om een voetbalteam uit de Faeröer. Maar B36 Tórshavn is in dit prille seizoen wel Europees aan de slag. De club, momenteel vierde in eigen land na 15 speeldagen, kwalificeerde zich vorig seizoen voor de voorrondes van de Europa League. In de eerste voorronde nam het de maat van Titograd uit Montenegro. En of ze daar blij mee waren. Op het veld pakten spelers en trainer uit met een wel heel speciale manier om te vieren, vooral coach Jákup Á Borg leek in zijn eigen wereld te vertoeven. Wat een vreugde!