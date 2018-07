Motorrijder filmt zichzelf terwijl hij met meer dan 300 kilometer per uur op snelweg racet: 21 maanden cel Video: Reuters

De 26-jarige Brit Adam Campion kent sinds woensdag zijn straf voor zijn erg roekeloos rijgedrag in Engeland. Enkele jaren geleden filmde de man zichzelf terwijl met een snelheid tot zelfs ruim 300 kilometer per uur over een snelweg reed met zijn motor. De rechter vond de beelden zo extreem dat Campion een celstraf kreeg van 21 maanden.

Het was een huiszoeking naar aanleiding van een gestolen motorfiets dat de beelden aan het licht bracht. De politie van Nottinghamshire vond de filmpjes op een laptop van Campion in Hucknall, waarna ze met gezichtsherkenningstechnieken de Brit konden identificeren.

De inhoud van de video’s is ronduit schokkend. Op de beelden valt onder meer te zien hoe Campion het aandurft om door het rood te rijden, te spookrijden, en zelfs wheelies uit te voeren. Ook zijn snelheid had hij maar zelden onder controle, zo zou hij met zijn motorfiets zelfs snelheden hebben gehaald van meer dan 300 kilometer per uur.

Woensdag pleitte Campion schuldig voor zijn gevaarlijk rijgedrag. Hij kreeg een celstraf van 21 maanden. “Ik hoop dat mensen hierdoor twee keer zullen nadenken vooraleer ze zichzelf en anderen in gevaar brengen”, klonk het bij Glenn Longden, de politiecommissaris van het district Ashfield. “Ze staan niet boven de wet. En het maakt niet uit hoelang het duurt, uiteindelijk zal gerechtigheid geschieden.”