Onze nationale feestdag krijgt op Tomorrowland een internationale toets, feestvierders uit meer dan 200 verschillende landen vonden dit weekend namelijk hun weg naar het festival. Lang zoeken om hen te vinden, hoeft niet: kleurrijke outfits met een knipoog naar eigen roots, vlaggen die met trots de lucht in worden gezwaaid en … openingszinnen die in alle talen verstaanbaar zijn. Of ze ook werken? Dat is een andere vraag. Hola baby, que tal?