Ex-adviseur van Trump plant populistische beweging in Europa om ‘rechtse revolutie te ontketenen’

Steve Bannon, de controversiële ex-adviseur van president Donald Trump en boegbeeld van radicaal rechts in de VS, richt zich volgens mediaberichten nu op Europa. Hij wil een beweging (‘The Movement’) oprichten en daarmee een rechtspopulistische revolutie ontketenen voor de verkiezingen in het Europees parlement in de lente van 2019. Dat meldde het nieuwsportaal Daily Beast vrijdag lokale tijd. De 64-jarige politicus plant na de tussenverkiezingen in de VS begin november de helft van zijn tijd in Europa door te brengen.