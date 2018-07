Twee Nederlanders gevat na mislukte plofkraak in Sint-Laureins: “Misschien schrikken aanhoudingen andere daders plofkraken af”

Sint-Jan-in-Eremo / Sint-Laureins - De bankensector hoopt dat de aanhouding van twee Nederlandse verdachten na een mislukte plofkraak op een geldautomaat in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins het fenomeen zal helpen indijken. “Misschien hebben ze wel een ontradend effect op andere potentiële daders”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin.

Negen plofkraken of pogingen in nauwelijks twee maanden tijd, de nieuwe tactiek van bankrovers is in ons land in een mum van tijd uitgegroeid tot een ware plaag. Dat er nu eindelijk twee verdachten omzeggens op heterdaad door de politie konden onderschept worden, stemt zowel de financiële sector als het gerecht hoopvol dat ze eindelijk vat krijgen op het gebeuren.

Die aanhoudingen zijn er vrijdagochtend gekomen in Sint-Margriete, een deelgemeente van Sint-Laureins, pal op de grens met Nederland. Enkele uren voordien, kort voor halfvier, poogden vier gemaskerde mannen een geldautomaat in het kleine postkantoor van de Dorpsstraat in Sint-Laureins met gas uiteen te laten spatten. Alerte buren konden dat echter verhinderen. Bart Janssens, slager en eigenaar van het postgebouw dat naast zijn slagerij ligt, zal het niet gauw vergeten. “In het holst van de nacht werd ik wakker door groot kabaal op straat”, vertelt hij. Toen ik door het raam keek, zag ik twee mannen met een bivakmuts op. Op het eerste gezicht droegen zij dikke touwen, maar later bleek het om slangen te gaan die ze in hun auto hadden aangesloten op gasflessen. Zo wilden zij proberen de geldautomaat in het postkantoor op te blazen. Ik pakte mijn zaklantaarn en scheen ermee in hun richting. Het sterke licht deed de mannen schrikken en zij sloegen op de vlucht.”

In totaal waren de krakers met vier. Met hun breekijzers waren zij tot in het kantoor geraakt, maar verder kwamen zij niet. Zij sprongen in hun klaarstaande VW Golf, waarvan ze de nummerplaat zorgvuldig hadden afgeplakt, en vertrokken halsoverkop. Niet ver. Enkele straten verder lieten de bankrovers hun VW achter en stapten over in een Peugeot.

Te voet verder gevlucht

Maar ook met die tweede vluchtwagen kwamen de daders niet ver. De politie had immers meteen een zoekactie op het getouw gezet en daarbij een helikopter ingeschakeld. Het was een patrouille van de politie van Maldegem, die het pad van de vluchters kruiste. In Sint-Margriete reed hun Peugeot een doodlopende straat in. De inzittenden probeerden nog te voet te ontkomen. “Ik was nog maar pas wakker en zat in mijn keuken te ontbijten toen ik plots een man in het tarweveld achter mijn huis zag wegduiken”, zegt Stefaan Van Hee. “Ik veronderstelde eerst dat het de boer zelf was die vroeg op pad was, maar plots daagde een tweede man op. Hij stormde door mijn tuin, hield even halt aan de gracht erachter, maar verdween kort daarop eveneens in het tarweveld. Misschien hadden die twee mannen ruzie met elkaar gehad en wilde een van hen dat uitvechten, dacht ik zo. Maar pas later op de dag begreep ik wat er precies aan de hand was.”

Intussen had de politie de ontmijningsdienst Dovo opgetrommeld omdat in een van de vluchtwagens gasflessen ontdekt waren en gevreesd werd voor ontploffingsgevaar. Twee van de vier vluchtende daders konden door de politie in de kraag gevat worden, bevestigt burgemeester Franki Van de Moere (Samen). Volgens het parket van Oost-Vlaanderen gaat het om twee Nederlanders, maar behalve dat zij werden aangehouden op verdenking van poging tot diefstal met braak en poging tot vernieling door ontploffing van een bewoond pand bij nacht, wil het gerecht voorlopig niets over hen kwijt.

Voor de speurders is de dubbele aanhouding wel erg belangrijk. Niet alleen bevestigt ze het vermoeden dat de bende plofkrakers uit Nederland komen. De onderzoekers hopen ook dat dit de ontrafeling van de bende zal versnellen en er een einde zal komen aan de plaag van plofkraken.