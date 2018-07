Tien procent meer Belgen kiest voor luxueuze of buitengewone vakantie

Voor een gewoon huurhuisje langs de kustlijn doen we het niet meer: een beetje vakantiechalet heeft een infinity pool die naadloos in de open zee lijkt over te gaan. Foto: BLG

Tijdens de vakantie laten we het graag breed hangen. In vergelijking met vorig jaar kiest 10 procent meer Belgen voor een luxueuze of buitengewone vakantie. Zo blijkt uit onderzoek van Vakantieweb, een verhuurplatform voor vakantiehuisjes.

“Tien jaar geleden waren mensen nog tevreden met een gezellig huurhuisje langs de kustlijn”, luidt het. “Of wie wou kamperen, koos voor een propere stacaravan. Nu merken we dat de betere hotels erg in trek zijn. Of luxueuze safaritenten op campings. En ook in het huursegment gaan Belgen op zoek naar iets anders: duurdere villa’s of chalets met de zogenaamde infinity pools, futuristische slaapbollen, charmante binnenschepen of kasteelkamers in Frankrijk. Ze winnen allemaal aan populariteit.”

Kamperen doen we ook niet meer: op de camping slapen we in een luxueuze safaritent, een futuristische slaapbol of een paar meter boven de grond in een boompit. Foto: RR

Vakantie inclusief butler

De reden daarvoor? “Economisch gaat het opnieuw een stuk beter”, zegt Daniel De Le Hoye, oprichter van Vakantieweb. “Dus durven mensen opnieuw meer uit te geven om iets speciaals mee te maken.”

Opvallend is dat er ook veel naar persoonlijke service gevraagd wordt. “Iets wat vooral gebeurt wanneer groepen van 10 tot 15 vrienden met vakantie gaan”, zegt De Le Hoye. “Die zoeken het luxueuze leven op met privébar, catering en zelfs butlerservice. Wanneer ze terugkomen van het strand, willen ze dat de hapjes en het aperitief klaarstaan. In Ibiza, Mallorca, Marrakech en Marbella duikt dat type verhuur meer en meer op. Al hangt er wel een prijskaartje aan vast. Een verblijf met persoonlijke service loopt al snel op van 5.000 tot zelfs 21.000 euro voor een volledige groep.”

Verder stellen ze vast dat de kust in ons land bestemming nummer één blijft voor wie een vakantiehuisje zoekt. “Het mooie weer van de afgelopen weken zal daar zeker een extra boost aan gegeven hebben.”