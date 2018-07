Gekladder of kunst? Kenners beoordelen de schilderijen van de koning

Een portret van een lachende koning Boudewijn en eentje met zijn hond. Koning Filip heeft twee schilderijen onthuld die hij zelf maakte. Dat onze monarch schildert, was tot voor kort een goedbewaard geheim. We vroegen twee kunstkenners of hij er ook wat van bakt, en wat zijn schilderijen waard zouden kunnen zijn. “Dit verwacht je alleszins niet van die immer afgeborstelde man.”