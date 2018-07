Italiaanse politie strikt Belgische terreurverdachte

De Italiaanse politie heeft terreurverdachte Lahbib El Mahmoudi (65) opgepakt in een hotel aan het Iseomeer, in Noord-Italië. El Mahmoudi heeft de Belgische nationaliteit. Hij was er zich helemaal niet van bewust dat Marokko hem opspoorde als medeverdachte voor drie politieke moorden, die hij in 1989 in Brussel zou gepleegd hebben op bevel van Abdelkader Belliraj. Belliraj zit voor deze en drie andere moorden en voor samenzwering tegen het Marokkaanse regime een levenslange straf uit in Marokko.

Volgens de aanklacht hielp El Mahmoudi op 29 maart 1989 bij de dubbele moord in de Brusselse Grote Moskee op imam Abdullah Al Ahdal en diens bibliothecaris. Drie maanden later zou hij geholpen hebben bij een moordpoging op de Saudische ambassadeur in ons land.

Lahbib El Mahmoudi was een van de “soldaten” van Belliraj. Die zou zijn mannen op bevel van de Palestijnse terreurgroep Abou Nidal in de jaren ’80 aangestuurd hebben om in totaal zes politieke moorden te plegen in Brussel. Belliraj bekende deze moorden in Marokko, maar trok zijn bekentenissen later in omdat hij ze zou hebben afgelegd na folteringen.