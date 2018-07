Moskou eist vrijlating van Russische spionne (29): “Beschuldigingen zijn verzonnen”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de vrijlating gevorderd van een in de Verenigde Staten als gevolg van illegale spionageactiviteiten opgesloten Russin. De beschuldigingen tegen de vrouw zijn verzonnen, zei Lavrov zaterdag volgens zijn ministerie tijdens een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo. Daarom moet de Russische vrouw onmiddellijk uit de voorlopige hechtenis worden vrijgelaten.

De Amerikaanse justitie beschuldigt de 29-jarige Maria Butina ervan dat ze van 2015 tot ten minste februari 2017 in de VS gewerkt heeft onder instructies van een regeringsfunctionaris in Moskou. De Russische vrouw was het land met een studentenvisum binnengekomen en probeerde organisaties te infiltreren die invloed hadden op het Amerikaans beleid. Volgens de Amerikaanse federale politiedienst FBI was haar studentenvisum slechts een dekmantel om haar spionageactiviteiten te verbergen.

Het gesprek tussen beide buitenlandministers vond volgens Moskou op initiatief van de VS plaats. Naast die zaak werden ook de bilaterale betrekkingen tussen beide landen, de oorlog in Syrië en de ontwikkelingen op het Noord-Koreaanse schiereiland besproken.

