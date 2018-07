Amper 25 jaar en al alles gewonnen: de prijzenkast van wereldkampioen Varane is ronduit indrukwekkend

Frankrijk kroonde zich een week geleden tot wereldkampioen. Rots in de branding achteraan was Raphaël Varane. De nog steeds maar 25-jarige verdediger van Real Madrid presteerde op een hoog niveau in Rusland en mag alweer een trofee op zijn palmares schrijven. Dat palmares is ondertussen ellenlang, want de jonge verdediger is een ware slokop als het op trofeeën aankomt.

Op 27 juni 2011 kondigde Real Madrid de transfer van Raphaël Varane aan. Opmerkelijk, want de toen 18-jarige centrale verdediger had er amper 23 wedstrijden (en twee doelpunten) in de eerste ploeg van het Franse Lens opzitten. Het was echter genoeg voor De Koninklijke om de geldbuidel open te trekken en eventjes tien miljoen euro op tafel te leggen voor de Franse belofteninternational. Een aanwinst met het oog op de toekomst, zoveel was duidelijk. Maar hoeveel van die jonge talenten, die voor grof geld op jonge leeftijd naar Real trekken, breken effectief door?

Foto: D.Nakashima/Aflo

Dat hij niet werd gehaald met het doel onmiddellijk inzetbaar te zijn, laat zich ook meteen merken in het eerste seizoen. Varane zal over alle competities heen maar vijftien keer in actie komen, waarvan negen keer in de Spaanse competitie en vier keer in de Champions League. Het levert de Fransman wel meteen zijn eerste prijs op, Real kroont zich dat seizoen tot Spaans landskampioen.

De jonge Varane laat een goede indruk na en maakt veel progressie. Zijn speelminuten gaan in het seizoen ‘12-’13 dan ook de hoogte in, met vijftien matchen in La Liga en maar liefst elf partijen op het Kampioenenbal. Real en Varane blijven dat seizoen wel op hun honger zitten, want enkel de Spaanse Supercup belandt in het begin van dat seizoen in de prijzenkast. Maar het seizoen nadien luidt vijf dolle jaren in voor Real en Varane…

De eerste met grote oren

We zijn ondertussen twee seizoenen na de aankomst van de verdediger in Bernabeu. Op zijn 20e lijkt hij zich stilaan klaar te voelen voor een hoofdrol bij Los Galacticos. Clubicoon Zidane bestempelde hem ondertussen als “de beste Franse centrale verdediger sinds Laurent Blanc”, een compliment dat kan tellen. Ploegmaat Pepe sloot zich daarbij aan: “Ik heb hem gezegd dat hij één van de beste centrale verdedigers ter wereld kan worden.” Een visionair, die Pepe.

Het mag echter nog niet zijn. Varane sukkelt de eerste seizoenshelft meerdere malen met de knie en staat een hele tijd aan de kant. In de tweede seizoenshelft zijn de blessurezorgen achter de rug en Varane zal uiteindelijk aan 23 officiële matchen komen. Maar belangrijker: De Koninklijke slaat een unieke dubbelslag. In de finale van de Copa del Rey, op 16 april 2014, toont Real zich de betere van aartsrivaal Barcelona. In die finale valt Varane, die een week later zijn 21e verjaardag zal vieren, pas in de absolute slotfase in. Zijn moment moet dan nog komen…

Foto: AFP

Want een dikke maand later staat er nog een finale op het programma. Die van de Champions League, tegen stadsrivaal Atlético. Ditmaal staat Raphaël Varane wel in de basis en de verdediger ziet hoe Sergio Ramos in de 93e minuut nog gelijkmaakt. Verlengingen, en daarin walst een ontketend Real Madrid over Atlético: 4-1. Varane zal 120 minuten op het veld staan en mee de trofee met de grote oren in de lucht steken. Zijn eerste en de tiende voor De Koninklijke. De teller van Varane staat ondertussen op vier prijzen. Ook het Spaanse dagblad Marca had in de gaten dat de Fransman zich uitstekend aan het ontwikkelen was. In maar 2014 nam het Varane op in een elftal met de beste niet-Spaanse spelers die Real Madrid ooit kende. Een hele eer, want hij kreeg daarin het gezelschap van onder meer Zidane, Luis Figo en Roberto Carlos.

De beker en de Champions League gewonnen, het werd moeilijk om het seizoen daarop beter te doen. Dat zal ook blijken. In het begin van het seizoen verovert Real nog wel de UEFA Supercup en in de winter wordt de Wereldbeker voor Clubs in de prijzenkast gezet, maar de grote trofeeën blijven in het seizoen ‘14-’15 achterwege. Maar voor Varane is het wel het seizoen van de definitieve doorbraak. Met 21 basisplaatsen (en 6 invalbeurten) in de Spaanse competitie kan hij eindelijk bestempeld worden als basisspeler. Bovendien staat hij aan de aftrap in 11 van de 12 gespeelde Champions Leaguewedstrijden. Varane zal aan 46 officiële wedstrijden komen, een stevig aantal en het bewijs dat hij op zijn 22e klaar is om een steunpilaar te worden.

Foto: EPA

Prijzenkoning Varane

Dat blijkt ook het seizoen daarop, al wordt Varane wel enkele keren geplaagd door blessures. Hij komt daardoor ‘maar’ aan 33 officiële optredens en is out met een gescheurde dijbeenspier op hét moment van het seizoen: de Champions League-finale. Terwijl Yannick Carrasco op 28 mei 2016 wereldfaam verwerft door te scoren én Noémie Happart een pakkerd te geven, kijkt Varane geblesseerd toe vanuit de tribunes. Hij ziet hoe zijn ploegmaats het halen in de strafschoppenreeks en Real voor de elfde keer de Champions League wint. Het is meteen ook de eerste prijs voor trainer Zinédine Zidane, die in januari de fakkel overneemt van Rafael Benitez.

De eindzege op het Kampioenbal luidt een straffe periode in, want het daaropvolgende seizoen is het prijzen verzamelen voor Varane en Real. De Madrillen zetten met de UEFA Supercup het seizoen uitstekend in en in december voegt het nog even de Wereldbeker voor Clubs toe aan de erelijst. Het orgelpunt zal er - zoals wel vaker - op het einde van het seizoen komen, want voor het eerst sinds 2012 kroont Real zich nog eens tot Spaans landskampioen. En op 3 juni 2017 gebeurt ook het bijna ondenkbare. Real Madrid volgt zichzelf op als winnaar van de Champions League, na een duidelijk 4-1 zege tegen Juventus. Een huzarenstukje, met Varane de hele match op het veld.

Want de 23-jarige Fransman is niet meer weg te denken uit de basiself. Tenminste: als hij fit is. Opnieuw kent hij blessureleed, ditmaal mist hij dik twee maanden door kwetsures aan de hamstrings en de achillespees. Maar het stopt de honger naar prijzen niet af, integendeel. Na het seizoen ‘16-’17 staat de teller van Varane al op 11 stuks.

Onvergetelijk seizoen ‘17-’18

Dat betekent dat het voorbij seizoen een voltreffer was op alle vlakken voor Varane, want momenteel telt de Franse topverdediger maar liefst 16 trofeeën op zijn nu al indrukwekkende palmares. Vijf prijzen op één seizoen, dat is alleen de allergrootsten gegeven. Tot die categorie mag Varane zich stilaan rekenen. Op zijn 18e arriveerde hij als groentje in de Spaanse hoofdstad, waar hij zich op zijn 25e heeft ontwikkeld tot een sterkhouder en steunpilaar. Onder Zidane - die hem meer dan eens lof toezwaaide - scheert Varane hoge toppen. In het laatste seizoen onder de voormalige middenvelder wint Real Madrid de Europese Supercup, de Spaanse Supercup, de Wereldbeker voor Clubs én - nog maar eens - de Champions League. Ditmaal moet Liverpool eraan geloven in de finale. Drie eindzeges op een rij, simpelweg ongezien. Varane komt aan 44 officiële wedstrijden. Voorde verdediger is die eindzege op het Kampioenenbal de vierde in totaal. Met zijn 25 jaar en één maand is hij de jongste speler die daar ooit in slaagt.

Foto: Photo News

Maar gek genoeg zal die derde Champions League niet zijn hoogtepunt zijn van het seizoen ‘17-’18. In tegenstelling tot ploegmaat Karim Benzema - persona non grata bij de Franse nationale ploeg - mag Varane naar het WK. Frankrijk maakt daar net al te veel indruk met zijn spel, maar na een gevleide zege in de halve finale tegen de Rode Duivels staan Les Bleus wél in de finale. Met dank aan Varane, die een ijzersterk toernooi speelt. In die WK-finale nemen de Fransen in een spectaculaire wedstrijd de maat van Kroatië. Varane rondt zo een waanzinnig seizoen af met grootste prijs die er te rapen valt in het voetbal: de wereldtitel.

Amper 25 jaar en al alles gewonnen wat er te winnen valt. Straffer nog: Varane verloor in zijn professionele carrière nog maar één finale. Dat kan alleen maar minder worden in de komende jaren. Of niet? Varane: “Als ik aan een competitie begin, is het om te winnen.”

Foto: AFP

- Overzicht -

Wereldkampioen (1): 2018

Champions League (4): 2014, 2016, 2017, 2018

Spaanse landstitel (2): 2012, 2017

Spaanse beker (1): 2014

Spaanse Supercup (2): 2012, 2017

Wereldbeker voor Clubs (3): 2014, 2016, 2017

UEFA Supercup (3): 2014, 2016, 2017