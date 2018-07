Gent-aanwinst Dompé maakt opponent belachelijk in oefenpot (en die laat zich niet zomaar doen)

Jean-Luc Dompé kende de voorbije seizoenen niet veel succes, maar hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen bij KAA Gent. In de voorbereiding lijkt zich alvast te kunnen, zo ook zaterdagmiddag tegen OH Leuven. Dompé dolde meermaals met zijn rechtstreeks tegenstander Dimitri Daeseleire. De rechtsachter zag bijwijlen sterretjes en in het slot van de partij nam hij dan maar even revanche door Dompé tegen de grond te werken… om dan al dollend duidelijk te maken dat hij dat niet meer moet doen.