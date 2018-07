Beauty of Life: hoe elfjes Tomorrowland een tikkeltje mooier maken

Tomorrowland is niet enkel het mekka van de elektronische dansmuziek, het is ook elk jaar opnieuw een fantasierijke wereld waar magie en sprookjesachtige verhalen centraal staan. De decors en podia doen wegdromen, maar ook het animatieteam zet z’n beste beentje voor om het hele festival net nog dat tikkeltje mooier te maken. En daar hoort opstaan om 5 uur en met een gigantische gouden harp rondlopen ook bij.

The Beauty of Life, het is niet de naam van een van de vele podia op Tomorrowland, wel van een van de personages. “We zijn een nimfen parade”, klinkt het. “We bestaan uit verschillende personages, het mijne staat voor de schoonheid van het leven.”



De parade gaat verschillende keren per dag de paden van het festival op. Om de vele feestvierders te herinneren aan de magie van het festival, maar ook om op de foto te gaan. Of dat vermoeiend is, al dat mooi wezen en lachen naar de lens? “Ik sta op om 5 uur ’s ochtends, want om 6 uur moet ik volledig opgekleed klaar staan”, zegt The Beauty of Life. “Het is vermoeiend maar wel heel leuk om te doen. iedereen reageert positief, we krijgen heel veel leuke reacties.”

Ochtendritueel

’s Ochtends vroeg krijgen de feeërieke personages een andere rol, dan worden zeeen ‘morning fairy’. Ze trekken naar de camping van het festival, DreamVille, waar ze de kampeerders een goede start van de dag proberen te bezorgen. “We gaan met achttien elfjes rustig de camping op en maken de festivalgangers zachtjes wakker met belletjes en watermist.” Of iedereen daar zo blij van wordt? “Niet allemaal, maar de meeste zijn wel blij dat ze zo wakker worden en weer klaar zijn om naar Tomorrowland te gaan.”