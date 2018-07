Vrouw doodgeschoten bij urenlange gijzeling in supermarkt in Los Angeles

Bij een gijzeling in een supermarkt in de Amerikaanse stad Los Angeles (Californië), is zaterdag een vrouw doodgeschoten. Dat meldt de lokale politie. De patstelling tussen gijzelnemer en politie sleepte urenlang aan.

De dader had eerst zijn grootmoeder en een andere vrouw beschoten, waarna hij samen met die laatste wegvluchtte in de auto van zijn grootmoeder. De toestand van beide slachtoffers is niet bekend.

De 28-jarige man werd door de politie achtervolgd en opende daarbij ook het vuur op de agenten. Uiteindelijk botste hij met zijn wagen tegen een lantaarnpaal, waarna hij zijn toevlucht nam in een supermarkt. Daar schoot hij weer een vrouw neer, die ter plaatse overleed.

Volgens lokale media waren ongeveer veertig mensen aanwezig in de winkel. Na uren onderhandelen gaf de dader zich over.

Foto: AP

