Vlaanderen gaat pelsdierkweek en dwangvoederen verbieden

Er komt een einde aan de pelsdierkweek in Vlaanderen. De bestaande kwekerijen - waar jaarlijks nog meer dan 200.000 pelsdieren gedood worden - moeten ten laatste in 2023 de deuren sluiten. Ook dwangvoeding, vooral gekend van de productie van foie gras, zal niet meer mogelijk zijn in Vlaanderen. Dat schrijft De Zondag.